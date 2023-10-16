Зеленский обсудил с США перераспределение российских денег

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем США по экономическому восстановлению Пенни Прицкер, чтобы обсудить перераспределение российских активов и защиту энергетической инфраструктуры Украины.
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