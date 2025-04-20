В Благовещенске стартовал месячник, посвященный 80-летию Великой Победы

Особое внимание было уделено историческому моменту водружения Знамени Победы над Рейхстагом, ставшему символом победы советского народа над фашизмом.
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