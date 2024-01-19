Детский дизайн´Забавный снеговик´.

Сегодня ребята решили смастерить снеговика, не из снега, а из яркой, цветной бумаги. Творческая изобразительная деятельность способствовала развитию воображения,наблюдательности, мышления, памяти, эмоционального интеллекта .
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