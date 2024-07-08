На ИННОПРОМ обсудили опыт технологической независимости российских компаний

МОСКВА, 8 июля, ФедералПресс. В рамках выставки ИННОПРОМ, проходящей в Екатеринбурге, состоялась панельная дискуссия «Контуры инноваций в промышленности: главные индустриальные тренды на годы вперед», где в компании «Максмарт» рассказали об инновационных российских технологичных решениях по цифровой трансформации закупочных процессов промышленных предприятий.