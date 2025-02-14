Гигантские колонны вырубали из карельских скал

В Национальном музее Карелии прошла первая презентация каталога выставки «Из глубин до небес. Карельский камень в убранстве Исаакиевского собора» Межмузейная выставка прошла в 2023 году в Петрозаводске, в Национальном музее Карелии, и в Санкт-Петербурге, на одной из выставочных площадок ….