Сийярто заявил о противоположном подходе к конфликтам на Украине и в секторе Газа

Будапешт выступает за скорейшее завершение конфликтов на Украине и в секторе Газа, однако в первом случае Венгрия требует немедленного прекращения огня, а во втором — поддерживает Израиль и рассчитывает на его победу в противостоянии с палестинским движением ХАМАС.
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