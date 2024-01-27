Сийярто заявил о противоположном подходе к конфликтам на Украине и в секторе Газа

Будапешт выступает за скорейшее завершение конфликтов на Украине и в секторе Газа, однако в первом случае Венгрия требует немедленного прекращения огня, а во втором — поддерживает Израиль и рассчитывает на его победу в противостоянии с палестинским движением ХАМАС.