Эксперт рассказал о новогоднем меню для аллергиков

Праздничный сезон на пороге: некоторые из нас уже начали декорировать свои жилища, заказывать подарки или планировать, чем порадовать родных, однако, к сожалению, среди нас есть те, кто вынужден отказываться от любимых лакомств по состоянию здоровья.