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Ядерный торг Трампа: реакторы Саудовской Аравии за признание Израиля

Ядерный торг Трампа: реакторы Саудовской Аравии за признание Израиля

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Администрация Трампа направила в Конгресс проект гражданского ядерного соглашения с Саудовской Аравией, поставив его вступление в силу в зависимость от признания Эр-Риядом Израиля.

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