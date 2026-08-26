Ядерный торг Трампа: реакторы Саудовской Аравии за признание Израиля

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Администрация Трампа направила в Конгресс проект гражданского ядерного соглашения с Саудовской Аравией, поставив его вступление в силу в зависимость от признания Эр-Риядом Израиля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии