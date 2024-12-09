Член парламента киевского режима Анна Скороход проинформировала о том, что власти вынуждены расширять кладбищенские участки из-за огромного количества погибших, а мобилизационное законодательство ужесточают ради получаемой от уничтожающего народ противостояния прибыли.
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