Вместе справимся: как разные поколения преодолевают стресс

Побороть излишнюю тревожность — вот что надо сделать многим из нас. События на Украине и введенные Западом против России беспрецедентные экономические санкции стали причиной переживаний для представителей разных поколений и особенно для молодежи.
Побороть излишнюю тревожность — вот что надо сделать многим из нас. События на Украине и введенные Западом против России беспрецедентные экономические санкции стали причиной переживаний для представителей разных поколений и особенно для молодежи.
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