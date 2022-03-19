Вечерняя Москва

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Вместе справимся: как разные поколения преодолевают стресс

Вместе справимся: как разные поколения преодолевают стресс

Побороть излишнюю тревожность — вот что надо сделать многим из нас. События на Украине и введенные Западом против России беспрецедентные экономические санкции стали причиной переживаний для представителей разных поколений и особенно для молодежи.

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