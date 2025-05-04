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Собиравшийся восстать из гроба призрак «Голоса Америки» окончательно «упокоили» в суде

Собиравшийся восстать из гроба призрак «Голоса Америки» окончательно «упокоили» в суде

Как пишет агентство  Reuters, Федеральный апелляционный суд США заблокировал предыдущее решение окружного суда, который ранее потребовал от администрации Дональда Трампа вернуть на работу более тысячи уволенных сотрудников расформированного «Голоса Америки» (VOA), возобновить вещание и продолжить выдачу некоторых грантов на пропаганду.

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