15 историй о том, что между свекровью и невесткой порой искры летят

Неизвестно, кто больше волнуется перед знакомством: девушки или их потенциальные свекрови. Никто, разумеется, не обязан с первого взгляда проникнуться к будущей родне любовью, и порой первое впечатление обманчиво.
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