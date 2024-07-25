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Царьград

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Дмитрий Песков: разблокировка Instagram* в России вполне вероятна

Дмитрий Песков: разблокировка Instagram* в России вполне вероятна

Но ограничения сохранятся в любом случаеВ России могут разблокировать Instagram*. Об этом завил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, пишет "Российская газета".

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