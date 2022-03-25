Следователями полиции в Ульяновской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества при строительстве жилого дома

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя компании застройщика, обвиняемого в хищении денежных средств участников долевого строительства многоквартирного жилого дома, предназначенного для обеспечения жилыми помещениями социально незащищенной категории лиц: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.