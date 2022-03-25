Следователями полиции в Ульяновской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества при строительстве жилого дома

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя компании застройщика, обвиняемого в хищении денежных средств участников долевого строительства многоквартирного жилого дома, предназначенного для обеспечения жилыми помещениями социально незащищенной категории лиц: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Популярные статьи
- В Калининграде прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню моряка-подводника
- Ветеран Великой Отечественной войны написала письмо в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины
- Беспилотная авиация ВКС России уничтожила самоходную артиллерийскую батарею ВСУ
Свежие комментарии