Саммит АТЭС в Сан-Франциско пройдет в окружении зомби-наркоманов и бомжей

На экстренном саммите стран мусульманского мира в Эр-Рияде потребовали от Израиля прекратить операцию в Газе, выплатить компенсацию палестинцам и даже, внимание, расследовать преступления ЦАХАЛ против гражданских.
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