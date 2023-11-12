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Саммит АТЭС в Сан-Франциско пройдет в окружении зомби-наркоманов и бомжей

Саммит АТЭС в Сан-Франциско пройдет в окружении зомби-наркоманов и бомжей

На экстренном саммите стран мусульманского мира в Эр-Рияде потребовали от Израиля прекратить операцию в Газе, выплатить компенсацию палестинцам и даже, внимание, расследовать преступления ЦАХАЛ против гражданских.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Если Сан-Франциско стал таким поганым и грязным  городом, ПОЧЕМУ именно там собрались проводить АТЭС?...  Хуже помойку не могли найти для этого?
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13 час.

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