СССР-Россия

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То, что сказал президент России, не так ужасно, как то, о чем он умолчал

То, что сказал президент России, не так ужасно, как то, о чем он умолчал

Надо было слушать Путина ещё в 2007 году Вопрос из-за бугра: Почему российская крылатая ракета имеет в два раза большую дальность, чем американская? Данный вопрос был задан на англоязычном сайте знаний Quora (ссылка на вопрос и другие ответы).

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карюкалов вячеслав
Действительно.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Не знаю как читатели, но я просто уже в ах..е Говорят, предсказывают, все знают, как куда, зачем, почему... И такая жопа... Росси живет не правовом государстве, ей управляет Питерская мафия ОПГ и это факт... Такой некомпетенции политиков и чиновников мир не знал...А о продажность их зашкаливает...
Александр Всезнают
Повеяло каким то душком сионизима. Это предельно вежливо.
степан дунов
Палата № 6 заждалась тебя.
Ночной кошмар
Ты просто не знаешь, как воруют в США и Европе...в Германии, например. Россия отдыхает. А некомпетентность руководства США и европейских стран просто зашкаливает. Впрочем, как и твоя.
Ольга
Вы бы уже перешли на новые методички, что ли, а то лет 10 юзаете одни и те же несколько пунктов - самим-то (ботам госдеповским) не надоело?

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