Каррагер считает, что «Челси» нужен новый вратарь: «Они были лучше «Ливерпуля» в плане контроля, но Санчес их подвел»

«Ливерпуль» обыграл лондонцев (2:1) в 8-м туре АПЛ. После матча бывший защитник «Ливерпуля» заявил, что «Челси» может побороться за зону Лиги чемпионов, но им нужен новый вратарь, поскольку Роберт Санчес сыграл плохо, в частности, в моменте с голом Кертиса Джонса.
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