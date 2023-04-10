Новинку протестировал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

Новость протестировала министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров Концерн воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» изготовил первый предсерийный экземпляр отечественного полноприводного грузовика для гражданских нужд БАЗ-С36А11.
Новость протестировала министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров Концерн воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» изготовил первый предсерийный экземпляр отечественного полноприводного грузовика для гражданских нужд БАЗ-С36А11.
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