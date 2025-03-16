✅ В Крыму в одной книге собрали фотографии всех объектов, которые построили за 11 лет «Построение российского Крыма – наш успех.
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✅ В Крыму в одной книге собрали фотографии всех объектов, которые построили за 11 лет «Построение российского Крыма – наш успех.