Собянин: В Москве ввели 280 новостроек с начала программы реновации

С начала года ввели в эксплуатацию 52 дома по программе реновации Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном Telegram-канале, что с начала программы реновации в столице ввели в эксплуатацию 280 новостроек.
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