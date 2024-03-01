TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 318 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Ледяная тайна: могли ли доисторические люди жить в Антарктиде

Ледяная тайна: могли ли доисторические люди жить в Антарктиде

Тропические леса покрывали Антарктиду за миллионы до появления человека. И тем не менее, некоторые исследователи полагают, что история взаимоотношений нашего вида с ледяным континентом началась намного раньше появления здесь европейских исследователей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Руслан Богомолов
Не порите чушь. Карта Пири Рейса, возникшая в 16-м веке, была СРИСОВАНА с более древней карты, иначе невозможно объяснить ДОКАЗАННЫЙ возраст льда, покрывающего этот континент, в МИЛЛИОНЫ лет. Или, по вашему, Пири Рейс нарисовал карту, а потом откуда-то перетащил на холмы Антарктиды древний лёд километровых толщей?
Ответить
12 час.
МГ
Малик Гумеров
История мира  лжива , по определению , почти до конца  17 века !!!     Что дает вам основание верить  этим лживым инсинуациям  официальных историков - печеных горе историков , продажных ... ?          Первоисточников никаких , ранее 17 века  , НЕТ !!!   Одни ссылки !                                                                                                         А есть  факты  , их состав железнодорождный и следом тележка плетется !!!                                                                                     Учитесь верить своим глазам  и  сами все анализируйте !                 В истории(официальной) мира  не фигурируют  не менее 3-х катаклизмов (скорее всего потопов)  мировых , уничтоживших предыдущие цивилизации !   Это 12 - 15 - 17(18) века !!!                         Официальная история антаркдиды - тоже  сказки  из кончика пера  манипуляторов !                                                                             Сибирь - какой катаклизм  за секунды , минуты или несколько часов  смог  заморозить разом (в тропиках Сибири  мамонты даже нне успели разжевать траву во рту !)  регионы  на глубину  почти 1.5 км. ???                                                                                        Весь мир - какой катаклизм  засыпал  практически всю землю  на 1.5 - 15 м. (в разрезе 18-19 веков) ???      Уничтожил все леса  России от  океана до океана (возраст лесов России 200 лет !!!).            Во всех старинных городах  здания- дома засыпаны на 1-3 этажа !!!  С.Петербург , Москва , Казань , ..... и т.д.  по стране !             Так что , Петр1 не строил С.Петербург - он ее откапывал !!!           Официальная наука , история все эти факты  игнорирует , скрывает ... , навязывает  вместо  свои сказки  !!!                                &quot;объяснить ДОКАЗАННЫЙ возраст льда,&quot; - сказки , аналогично как   укры выкопали черное море !
Ответить
10 час.
ЕК
Елена Коваль
Вечный повод привлекать внимание
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх