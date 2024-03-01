Ледяная тайна: могли ли доисторические люди жить в Антарктиде

МГ

Малик Гумеров

История мира лжива , по определению , почти до конца 17 века !!! Что дает вам основание верить этим лживым инсинуациям официальных историков - печеных горе историков , продажных ... ? Первоисточников никаких , ранее 17 века , НЕТ !!! Одни ссылки ! А есть факты , их состав железнодорождный и следом тележка плетется !!! Учитесь верить своим глазам и сами все анализируйте ! В истории(официальной) мира не фигурируют не менее 3-х катаклизмов (скорее всего потопов) мировых , уничтоживших предыдущие цивилизации ! Это 12 - 15 - 17(18) века !!! Официальная история антаркдиды - тоже сказки из кончика пера манипуляторов ! Сибирь - какой катаклизм за секунды , минуты или несколько часов смог заморозить разом (в тропиках Сибири мамонты даже нне успели разжевать траву во рту !) регионы на глубину почти 1.5 км. ??? Весь мир - какой катаклизм засыпал практически всю землю на 1.5 - 15 м. (в разрезе 18-19 веков) ??? Уничтожил все леса России от океана до океана (возраст лесов России 200 лет !!!). Во всех старинных городах здания- дома засыпаны на 1-3 этажа !!! С.Петербург , Москва , Казань , ..... и т.д. по стране ! Так что , Петр1 не строил С.Петербург - он ее откапывал !!! Официальная наука , история все эти факты игнорирует , скрывает ... , навязывает вместо свои сказки !!! "объяснить ДОКАЗАННЫЙ возраст льда," - сказки , аналогично как укры выкопали черное море !