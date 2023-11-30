Экономист Стэнфорда: "Возвращение в офис мертво"

По мнению экономистов, доля работников, которых вызывают обратно в офис, не изменилась, что говорит о том, что феномен повсеместной удаленной работы в эпоху пандемии стал постоянным явлением на рынке труда США.
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