В МИДе исключили национализацию активов ушедших из России компаний

В России не собираются проводить национализацию активов западных компаний, которые ушли из страны. Об этом в среду, 29 мая, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
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