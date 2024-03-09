Николай Яременко: Мир спорта будет поделен надолго

Россия и международные структуры не хотят идти навстречу друг другу. К 2024 году в мире российского спорта сложилась патовая ситуация: международные федерации придумывают все новые и новые преграды для участия спортсменов из России и Белоруссии в мировых стартах, а Россия руками своих спортивных функционеров вводит бесчисленное количество турниров, которые именует «альтернативными Олимпиадами»: «Игры будущего», «Игры дружбы», «Игры БРИКС», Спартакиады.