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Китайская BrainCo представила роботов, которыми можно управлять силой мысли

Китайская BrainCo представила роботов, которыми можно управлять силой мысли

На конференции WAIC компания показала систему «мозг — робот», которая превращает сигналы мозга человека в команды для робота менее чем за 200 миллисекундКитайская компания BrainCo представила платформу, которая позволяет управлять роботами с помощью мыслей.

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