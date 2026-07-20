Китайская BrainCo представила роботов, которыми можно управлять силой мысли

На конференции WAIC компания показала систему «мозг — робот», которая превращает сигналы мозга человека в команды для робота менее чем за 200 миллисекундКитайская компания BrainCo представила платформу, которая позволяет управлять роботами с помощью мыслей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии