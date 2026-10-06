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Британец вырастил 1300-килограммовую тыкву "Багиру" и побил мировой рекорд

Британец вырастил 1300-килограммовую тыкву "Багиру" и побил мировой рекорд

Житель городка Лимингтон в британском графстве Хэмпшир Иан Пейтон вырастил гигантскую тыкву массой 1295,8 кг и обхватом 6 метров.

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