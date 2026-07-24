🤝 В Ялте на улице Блюхера открыли пункт помощи для жителей многоэтажки Высотка на 400 квартир негазифицирована, и теперь жители могут приготовить горячий обед и вскипятить воду.
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🤝 В Ялте на улице Блюхера открыли пункт помощи для жителей многоэтажки Высотка на 400 квартир негазифицирована, и теперь жители могут приготовить горячий обед и вскипятить воду.