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Россияне стали чаще интересоваться трофейной недвижимостью

Россияне стали чаще интересоваться трофейной недвижимостью

В России наметился рост спроса на так называемые трофейные квартиры. Из-за дороговизны таких объектов немного, а покупатели предъявляют к квадратным метрам особые требования, рассказал эксперт в сфере недвижимости Олег Дедков.

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