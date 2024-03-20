Россияне стали чаще интересоваться трофейной недвижимостью

В России наметился рост спроса на так называемые трофейные квартиры. Из-за дороговизны таких объектов немного, а покупатели предъявляют к квадратным метрам особые требования, рассказал эксперт в сфере недвижимости Олег Дедков.
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