В темной пещере ученые столкнулись с двигающимся растением: оно охотится под землей и в полной темноте: видео

Ботаники исследовали темную пещеру на Борнео, когда их приборы зафиксировали движение впереди. Ученые поспешили сделать свет фонарей ярче и сделали это вовремя: им встретилось плотоядное двигающееся растение, которое начало охоту в полной темноте.