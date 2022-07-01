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В темной пещере ученые столкнулись с двигающимся растением: оно охотится под землей и в полной темноте: видео

В темной пещере ученые столкнулись с двигающимся растением: оно охотится под землей и в полной темноте: видео

Ботаники исследовали темную пещеру на Борнео, когда их приборы зафиксировали движение впереди. Ученые поспешили сделать свет фонарей ярче и сделали это вовремя: им встретилось плотоядное двигающееся растение, которое начало охоту в полной темноте.

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