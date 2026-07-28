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62ИНФО | Новости Рязани

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УФСИН Рязанской области отправил бойцам СВО внедорожник

УФСИН Рязанской области отправил бойцам СВО внедорожник

Сотрудники тыловой службы УФСИН отправили военным, служащим на СВО, автомобиль. Внедорожник высокой проходимости по запросу бойцов был модернизирован – на кузов установили кевларовую защиту, сообщает пресс-служба ведомства.

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