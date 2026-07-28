УФСИН Рязанской области отправил бойцам СВО внедорожник

Сотрудники тыловой службы УФСИН отправили военным, служащим на СВО, автомобиль. Внедорожник высокой проходимости по запросу бойцов был модернизирован – на кузов установили кевларовую защиту, сообщает пресс-служба ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии