Армия России освободила 216 зданий в Доброполье за сутки

РИА Новости/Сергей Бобылев Российские военные за сутки освободили 216 зданий в Доброполье в ДНР, включая четыре производственных сооружения, и уничтожили до 35 украинских боевиков.
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