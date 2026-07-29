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Все о Музыке

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Ушли, но не забыты, вспоминаем артистов, которые покинули нас в этом году - 3

Ушли, но не забыты, вспоминаем артистов, которые покинули нас в этом году - 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ, начало, часть 1  ЗДЕСЬ , часть 2 ЗДЕСЬ ,     Christopher North (1951 - Март 2026)       DJ Dan  (1968 - Март 2026)       Dash Crofts  (1938 - Март 2026)       Chip Taylor  (1940 - Март 2026)       Ronnie Bowman  (1961 - Март 2026)       Chuck Norris  (1940 - Март 2026)       Phil Campbell  (1961 - Март 2026)       Lord Sear (1973 - Март 2026)       Tommy DeCarlo  (1965 - Март 2026)       Country Joe McDonald  (1942 - Март 2026)       Neil Sedaka  (1939 - Февраль 2026)       Oliver “Power” Grant  (1973 - Февраль 2026)       Willie Colon  (1950 - Февраль 2026)       Billy Steinberg (left) - (1950 - Февраль 2026)       Tim Very  (1983 - Февраль 2026)                                                                .

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