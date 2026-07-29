Ушли, но не забыты, вспоминаем артистов, которые покинули нас в этом году - 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ, начало, часть 1 ЗДЕСЬ , часть 2 ЗДЕСЬ , Christopher North (1951 - Март 2026) DJ Dan (1968 - Март 2026) Dash Crofts (1938 - Март 2026) Chip Taylor (1940 - Март 2026) Ronnie Bowman (1961 - Март 2026) Chuck Norris (1940 - Март 2026) Phil Campbell (1961 - Март 2026) Lord Sear (1973 - Март 2026) Tommy DeCarlo (1965 - Март 2026) Country Joe McDonald (1942 - Март 2026) Neil Sedaka (1939 - Февраль 2026) Oliver “Power” Grant (1973 - Февраль 2026) Willie Colon (1950 - Февраль 2026) Billy Steinberg (left) - (1950 - Февраль 2026) Tim Very (1983 - Февраль 2026) .
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