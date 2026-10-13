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Отогреются весной: в Киеве признали, что включат батареи только к концу марта

Отогреются весной: в Киеве признали, что включат батареи только к концу марта

Киев сможет полностью подготовиться к нынешнему отопительному сезону только к концу марта 2027 года, посетовал директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко, передает УНИАН .

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