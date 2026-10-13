Отогреются весной: в Киеве признали, что включат батареи только к концу марта

Киев сможет полностью подготовиться к нынешнему отопительному сезону только к концу марта 2027 года, посетовал директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко, передает УНИАН .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- M В три раза увелич...
- США выступают за ...
- Путин освободил Л...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым