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Аргументы и Факты

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После теракта в «Крокус Сити Холле» из больниц выписались 32 человека

После теракта в «Крокус Сити Холле» из больниц выписались 32 человека

32 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» после улучшения состояния выписаны из медучреждений, еще 18 готовятся к выписке под наблюдение врачей, 38 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.

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