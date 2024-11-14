Военный аналитик предупредил о ядерной угрозе для России от базы ПРО в Польше

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что установки вертикального пуска ракет Mk 41 VLS на новой американской базе ПРО в Польше позволяют запустить с них крылатые ракеты «Томагавк» с ядерным боезарядом.
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