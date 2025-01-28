Впервые за 100 лет. Жителям Новосибирской области пообещали аномально тёплую весну

В марте, по прогнозу климатолога, столбики термометров покажут +13, а в мае – до +25.Уже совсем скоро жители Новосибирской области станут свидетелями уникального климатического явления - необычайно тёплой весны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии