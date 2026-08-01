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Россия поставляет газ в Армению по $177,5 при европейских ценах выше $600

Россия поставляет газ в Армению по $177,5 при европейских ценах выше $600 Россия продаёт газ Армении по цене $177,5 за тысячу кубометров — это более чем втрое ниже текущих европейских котировок, превышающих 600 долларов, заявил министр экономического развития Максим Решетников на фоне состоявшегося телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном, в ходе которого обсуждались перспективы евразийской интеграции.

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