Зеленский стал одним из игроков против Дональда Трампа на грядущих выборах. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе со Zvezdanews.
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