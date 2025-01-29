Начались ограничения по Дзержинского в Краснодаре в центр города: строительство перехода

Как сообщили в мэрии краевой столицы, стартует строительство подземного пешеходного перехода. С шести утра на Дзержинского в границах улиц имени Грибоедова и Нахимова введена временная схема для движения автотранспорта.
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