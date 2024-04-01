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Правда или мем? С 1 апреля начался период ретроградного Меркурия

Правда или мем? С 1 апреля начался период ретроградного Меркурия

Для одних время неприятностей, для других — просто мем. В понедельник начался период ретроградного Меркурия — астрономическое явление, которым многие объясняют начало черной полосы в жизни и различные сложности.

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