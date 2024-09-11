На пороге мировой войны: США могут вот-вот разрешить Украине бить по России ракетами Юлия СоколоваАмериканский президент Джо Байден собирается провести переговоры с премьер-министром Великобритании Кииром Стармером, чтобы обсудить ключевую тему — разрешение на использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по России.