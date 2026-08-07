Rubio at a meeting with Lavrov raised the issue of release from prison in Russian US Marine

US Secretary of State Marco Rubio raised the issue of the release of an American citizen and former Marine Robert Gilman during talks with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on July 23, Reuters reported, citing a source.
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