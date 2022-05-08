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Тактаров назвал Бивола «улучшенным Рокки» после победы в чемпионском бою

Единоборства , 08 мая, 09:32  0  Тактаров назвал Бивола «улучшенным Рокки» после победы в чемпионском бою против Альвареса Первый российский чемпион UFC отметил, что Дмитрий Бивол — один из умнейших боксеров, из когда-либо выступавших на профессиональном уровне Сильвестр Сталлоне в роли боксера Рокки Бальбоа (Фото: Global Look Press) Российский боксер Дмитрий Бивол в чемпионском поединке с Саулем Альваресом, показал себя, как улучшенная версия Рокки Марчиано, заявил «РБК Спорт» первый российский чемпион UFC Олег Тактаров.

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