Единоборства , 08 мая, 09:32 0 Тактаров назвал Бивола «улучшенным Рокки» после победы в чемпионском бою против Альвареса Первый российский чемпион UFC отметил, что Дмитрий Бивол — один из умнейших боксеров, из когда-либо выступавших на профессиональном уровне Сильвестр Сталлоне в роли боксера Рокки Бальбоа (Фото: Global Look Press) Российский боксер Дмитрий Бивол в чемпионском поединке с Саулем Альваресом, показал себя, как улучшенная версия Рокки Марчиано, заявил «РБК Спорт» первый российский чемпион UFC Олег Тактаров.