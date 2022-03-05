Комбаров — о давлении на главного тренера «Спартака»: «Ваноли сейчас нечего волноваться»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

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