SEC проигрывает ключевые моменты дела Ripple

Битва Ripple против SEC была тяжелой, без существенных побед до недавних событий. Несмотря на спорадические скачки цен, связанные с судебным иском, цена XRP Ripple оставалась далекой от своего исторического максимума (ATH).
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