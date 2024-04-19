Убийство мотоциклиста мигрантом на парковке. Во время допроса родственников нелегала возникла нестыковка

Следователи допрашивают родственников мигранта, который напал на мотоциклиста на парковке в Люблино. Возникла несостыковка: родственники задержанного имеют гражданство России, но на допросе им зачем-то потребовался переводчик.
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