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Убийство мотоциклиста мигрантом на парковке. Во время допроса родственников нелегала возникла нестыковка

Убийство мотоциклиста мигрантом на парковке. Во время допроса родственников нелегала возникла нестыковка

Следователи допрашивают родственников мигранта, который напал на мотоциклиста на парковке в Люблино. Возникла несостыковка: родственники задержанного имеют гражданство России, но на допросе им зачем-то потребовался переводчик.

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