Founder Securities: Реформы рынка капитала Китая привлекают долгосрочных инвесторов

Главный экономист китайской инвестиционной компании Founder Securities Янь Сян опубликовал аналитический обзор, посвященный глубоким реформам финансовой системы и рынка капитала КНР по состоянию на 26 августа 2026 года.
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