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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Palworld на Xbox скоро обзаведётся выделенными серверами Microsoft сообщила, что актив...

Palworld на Xbox скоро обзаведётся выделенными серверами Microsoft сообщила, что актив...

Palworld на Xbox скоро обзаведётся выделенными серверамиMicrosoft сообщила, что активно сотрудничает с Pocketpair для улучшения версий Palworld для Xbox с целью ускорить процесс выпуска новых исправлений и внедрения выделенных серверов.

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