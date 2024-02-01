Palworld на Xbox скоро обзаведётся выделенными серверами Microsoft сообщила, что актив...

Palworld на Xbox скоро обзаведётся выделенными серверамиMicrosoft сообщила, что активно сотрудничает с Pocketpair для улучшения версий Palworld для Xbox с целью ускорить процесс выпуска новых исправлений и внедрения выделенных серверов.
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