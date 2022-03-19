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Главный тренер молодежной сборной Казахстана по футболу Нурдаулетов: «Наша задача — победа над Кыргызстаном и Шотландией»

Главный тренер молодежной сборной Казахстана по футболу Кайрат Нурдаулетов в преддверии матча отборочного раунда Евро-2023 против Шотландии дал комментарий о подготовке своей команды.

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