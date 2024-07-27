Боец ВС РФ рассказал о потерях ВСУ при окружении в Нью-Йорке: «Оставили на убой»

МОСКВА, 27 июля, ФедералПресс. Украинские войска попали в окружение в поселке Нью-Йорк под Торецком. Что произойдет с оказавшимися в «котле» подразделениями ВСУ, в беседе с «ФедералПресс» рассказал военнослужащий ВС РФ Александр.